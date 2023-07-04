«Есть риск оказаться в эпицентре»: россиянам во Франции напомнили, как спастись от протестов

Россиянам, которые оказались во Франции в дни беспорядков, стоит придерживаться разумных правил безопасности. Об этом рассказал общественный деятель и активный участник эфиров «Народного фронта» Сергей Костеренко.

По его словам, важнее всего в такой ситуации — избегать непосредственного участия в самих акциях протеста.

«Не стоит посещать пригороды больших городов и неблагополучные районы в этих городах. Есть риск оказаться в эпицентре неблагоприятных событий, угрожающих жизни и здоровью», — пояснил Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае возникновения неприятностей эксперт рекомендует незамедлительно обращаться за помощью к полиции, местным органам власти и представительствам России на территории Франции.

«И помните: чтобы вас не пришлось спасать, постарайтесь не попадать в ситуации, где возникнет такая необходимость. Ответственность за свою жизнь остается, прежде всего, на каждом из нас. Будьте бдительны и сохраняйте благоразумие. Предупрежден — значит, вооружен», — подытожил собеседник.

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