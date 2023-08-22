«Это иллюзия»: спелеолог раскрыл роковую ошибку, которую совершили погибшие на экскурсии по коллекторам Москвы

Все восемь человек, которые отправились на подземную прогулку по коллекторам реки Неглинки в Москве, погибли. О том, что их обнаружили спасатели, сообщает ТАСС . Известно, что семь человек купили эту опасную экскурсию. С ними был диггер, якобы специалист по подземным путешествиям.

Выяснилось, что экскурсанты не посмотрели прогноз погоды, а когда начался ливень, всех быстро затопило. Спелеолог Юрий Долотов считает такую ситуацию типичной. По его мнению, в Москве и Подмосковье крайне мало настоящих специалистов-диггеров. Основная масса — любители и авантюристы, которые просто берут деньги за экскурсии.

«Все, что находится под землей, опасно. Спускаясь под землю, надо уметь действовать, знать, какие существуют угрозы и как их избегать. Самому лазить по коллекторам крайне не рекомендую. Лучше делать это с опытным человеком, правда, определить его сложно», — признает Долотов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашего собеседника, стоит хотя бы поискать отзывы на экскурсии и на конкретного экскурсовода — как минимум узнать, не было ли с его участием несчастных случаев.

«Многие считают, что если они заплатили деньги, то значит все будет хорошо, и диггер будет отрабатывать зарплату. Но это иллюзия. Бывает, что и опытные люди попадают в ловушки, как это было в Питере пару лет назад: погибли двое диггеров, попав в загазованную зону. А в Домодедовском округе несколько лет назад группа заблудилась в каменоломне», — вспоминает специалист.

В тот раз людей, к счастью, спасли, но все спелеологическое сообщество пострадало из-за этих любителей — вход на каменоломню даже закрывали, отметил Долотов.

Ранее в Госдуме предложили разработать нормативы, которые спасут Москву от потопов.