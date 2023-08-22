В Госдуме предложили разработать нормативы, которые спасут Москву от потопов

Недавно очередной сильный дождь, прошедший в Москве, привел к многочисленным потопам на дорогах и даже в метро столицы. Как бороться с уже ставшей обыденностью проблемой, рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам парламентария, главная проблема сегодняшних ливневок кроется в ошибках, совершенных еще при СССР. Недобросовестные подрядчики допускали немало нарушений, которые сказываются сейчас на состоянии наших дорог во время непогоды. И речь идет не только о Москве, эта проблема точечно существует по всей стране, подчеркнул собеседник.

Колунов отметил, что стоит разработать новые нормативные требования при строительстве и реконструкции транспортно-дорожных сетей, которые позволят исправить допущенные при проектировании ошибки и предотвратить появление новых проблем.

«В соответствии с новыми нормативами необходимо будет четко рассчитывать мощность и длину ливневок вдоль проезжих частей при их проектировании, а в случаях, если ливневки не будут справляться с объемами влаги, применять штрафные меры по отношению к подрядчикам. Конечно, такие нормативы должны соответствовать требованиям времени и заменить уже неактуальные правила», — заявил Колунов.

Парламентарий подчеркнул, что ливневки в границах многоквартирных домов и на придомовых территориях — тоже проблема. Инфраструктура МКД безусловно требует должного обслуживания, уверен депутат. Решением же может стать ужесточение ответственности за просчеты при проектировании и строительстве ливневой канализации, а также за ее недобросовестное обслуживание.

«Порой управляющие компании, экономя на содержании дворовой территории, не чистят ливневки, не поддерживают их в должном состоянии. Результат — потопы и море трудностей для жителей. Как с этим бороться? Адресно реагировать на жалобы и наказывать недобросовестные УК. Стоит подумать о штрафах в отношении эксплуатационных компаний за отсутствие должного обслуживания ливневок, размеры можно обсудить. Начнут платить рублем — начнут должным образом обслуживать придомовые территории», — предложил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали, что в Москве из-за непрекращающегося ливня затопило метро.