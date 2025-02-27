ФБР заявило о вине Северной Кореи в хищении $1,5 млрд с криптобиржи ByBit

В США назначили виновного в хищении криптовалюты Ethereum с биржи ByBit. ФБР считает, что во всем виновна Северная Корея. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Напомним, с биржи ByBit 21 февраля произошло хищение криптовалюты Ethereum, чья стоимость составляла $1,5 млрд. Федеральному бюро расследований удалось установить, что для кражи использовалась программа под названием «Трейдер-предатель». Это вредоносное приложение создано для легальных программ, имеющих открытый код. Оно выдало себя за инструмент для торговли криптовалютой, после чего совершило хищение тех средств, которые через него проходили.

В своем докладе ФБР указало, что такое приложение используется хакерами из групп Lazarus Group, APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. Все они сотрудничают с властями Северной Кореи, следовательно, КНДР и виновна в краже криптовалюты.

Ранее экономист Литвиненко в интервью прессе заявила, что введение цифрового рубля позволит сделать финансовые операции полностью открытыми перед государством, что позволит эффективнее управлять инфляцией и понизить ставку рефинансирования. Это также ликвидирует целый ряд мошеннических схем, которые сейчас используются аферистами.