Цифровой рубль — добро или зло: как электронная валюта обезопасит граждан и подвергнет банки риску

Введение цифрового рубля сделает финансовые операции полностью открытыми перед государством, что позволит эффективнее управлять инфляцией и понизить ставку рефинансирования. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Цифровой рубль — это финансовый инструмент, призванный упростить жизнь рядовых россиян, предприятий и банков. По словам Литвиненко, цифровой рубль обладает эффективностью и удобством — граждане могут распоряжаться своими деньгами в режиме реального времени, проводить транзакции, обмен валюты и все необходимые платежи без участия банков.

«С другой стороны, прозрачность и открытость, конечно, больше нужна государству, чем гражданам. То есть скрыть ничего не получится, это нужно понимать. Реальное количество средств граждан и операции с ними будут полностью открыты перед государством», — отметила эксперт.

Некоторых пугает открытость системы и мысль о том, вдруг государство ограничит возможности пользоваться деньгами или определенной суммой средств, продолжила Литвиненко.

«Государство как раз хочет сделать систему открытой и прозрачной для того, чтобы убрать мошеннические схемы, связанные с налогами и всевозможными иными платежами, с обменом валют. Самое главное, на что направлен цифровой рубль, — убрать прослойку дистанционных мошенников», — объяснила экономист.

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Полностью прозрачная система необходима государства для отслеживания денежных потоков в стране, чтобы исключить финансовый пузырь, финансовый коллапс. Управление инфляцией станет эффективнее и быстрее, появится возможность понизить ставку рефинансирования, считает эксперт. Уход от бумажных банкнот обеспечит невероятную экономию на их выпуске и утилизации, осуществляемых за счет налогов. По словам специалиста, освободившиеся средства налогоплательщиков смогут быть направлены, например, на социальные программы.

Цифровой рубль позволит распоряжаться деньгами в любой точке мира, однако при проблемах с интернетом пропадет доступ к счету, предупредила Литвиненко. Также возможны риски при введении и изменениях законодательства относительно цифрового рубля в будущем, пока что система направлена лишь на борьбу с мошенничеством, на упрощение доступа к счетам и исключение зависимости от банков.

«Многие эксперты называют общий риск. Переход к цифровому рублю явно вызовет у граждан желание пойти и снять все средства со своих счетов, вкладов. Это может привести к банкротству банков. При этом переход к цифровому рублю естественным путем уберет с рынка криптовалюты и их вариации, потому что в них уже необходимости не будет — цифровой рубль все это заменит», — заключила Литвиненко.

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