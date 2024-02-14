Forbes: ВСУ начали отступать из Авдеевки, отход гарнизона прикрывает лучшая штурмовая бригада

Украинские войска начали отступление от Авдеевки, пишет Forbes. Отход гарнизона прикрывает 3-я штурмовая бригада, недавно переброшенная на это направление.

По данным издания, ВСУ отводят из города изрядно потрепанную 110-ю бригаду. Эксперты сомневаются, что разумным решением было отправить на оборонительную операцию 3-ю штурмовую бригаду, которую готовили для других действий.

Если же руководству ВСУ бросит элитное подразделение в контратаку, это может стать катастрофой для Украины, ведь таких бригад в украинской армии всего две – 3-я и 5-я.

В Сети разошлось видео, на котором украинские боевики мчатся на полной скорости на бронетранспортере и стреляют из крупнокалиберного пулемета. Рядом с боевой машиной взрывается мина. Военные специалисты считают такую тактику безрассудной.

Ранее Forbes писал, что спорное решение о переброске под Авдеевку 3-й штурмовой бригады вполне в духе главкома ВСУ Александра Сырского, который привык не считаться с жизнями солдат.