СМИ: ВСУ перебросили в Авдеевку лучшую штурмовую бригаду

Украина перебросила в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду, одно из своих сильнейших подразделений, пишет Forbes с ссылкой на свои источники.

Издание предполагает, что бригада будет пытаться отодвинуть российские войска от главной асфальтированной дороги, которая остается практически единственным путем снабжения украинской группировки в Авдеевке.

Forbes отмечает, что это спорное решение вполне в духе нового главкома ВСУ Александра Сырского, которого называют генералом, не считающимся с потерями личного состава. Владимир Зеленский, назначая Сырского на пост главкома, тем самым дал понять, что будет удерживать Авдеевку до последней возможности.

8 февраля Зеленский снял с должности главкома Валерия Залужного, передвинув на нее бывшего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. А 10 февраля президент Украины объявил о других перестановках в высшем командовании ВСУ.