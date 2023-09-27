Форточник вынес из подмосковной квартиры балетмейстера Гордеева почти пять миллионов рублей

В Подмосковье ищут вора, который ограбил квартиру художественного руководителя «Русского балета» Вячеслава Гордеева. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, из квартиры 75-летнего балетмейстера похитили наличные — миллион рублей и сорок тысяч долларов. Общая сумма украденного составила почти пять миллионов рублей.

Вор пробрался в жилище, отжав пластиковое окно. Деньги он нашел в шкафу.

Известно, что дом народного артиста балета СССР оборудован системой видеонаблюдения, но в день, когда произошла кража, камеры не работали.

Ранее в ГУРБ Подмосковья рассказали, как защититься от воров-карманников в общественном транспорте.