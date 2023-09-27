Форточник вынес из подмосковной квартиры балетмейстера Гордеева почти пять миллионов рублей
SHOT: в Подмосковье форточник ограбил квартиру балетмейстера Вячеслава Гордеева
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Подмосковье ищут вора, который ограбил квартиру художественного руководителя «Русского балета» Вячеслава Гордеева. Об этом сообщил SHOT.
По информации издания, из квартиры 75-летнего балетмейстера похитили наличные — миллион рублей и сорок тысяч долларов. Общая сумма украденного составила почти пять миллионов рублей.
Вор пробрался в жилище, отжав пластиковое окно. Деньги он нашел в шкафу.
Известно, что дом народного артиста балета СССР оборудован системой видеонаблюдения, но в день, когда произошла кража, камеры не работали.
Ранее в ГУРБ Подмосковья рассказали, как защититься от воров-карманников в общественном транспорте.