Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от воров-карманников

Такие мошенники могут встретиться в общественном транспорте, в переходах, туристических местах, очередях магазинов и на рынках, предупредили в пресс-службе ГУРБ Подмосковья. Там добавили, что обычно карманники обладают особой сноровкой, поэтому заметить пропажу можно только дома.

Жителям Подмосковья рекомендовали всегда держать ценные вещи при себе и не оставлять их без присмотра в общественных местах, особенно в толпе. Кроме того, стоит всегда закрывать сумку и носить ее перекрещено через грудь, а не на спине. Также нужно не забывать застегивать карманы на молнию.

Помимо этого, не нужно публично демонстрировать наличие денежных средств и дорогих гаджетов, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.

О подозрительных личностях нужно сразу же сообщать в полицию. В случае, если вы заметили, что карманник украл что-то у другого человека, то необходимо привлечь к этому внимание окружающих и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей Московской области является абсолютным приоритетом.