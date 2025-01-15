Франция тайно отрепетировала ввод своих войск на Украину

Intelligence online сообщает, что военные силы Франции провели учения, отработав сценарий размещения своих войск на Украине. По данным издания, тренировка проводилась тайно.

Иностранные обозреватели сообщили, что французские военные прошли секретные учения, получившие название «Персей». Участвовали боевики спецназа, операторы БПЛА, кибербойцы и другие служащие. При этом отработку сценария провели тайно, взяв за основу карту с маршрутами от Днепра к северу от Киева. Подготовка также велась на скрытом от посторонних глаз полигоне.

Портал Intelligence online добавил, что на учения стянули все командование наземных специальных миссий (CAST). Проводилась большая тренировка, отработка навыков, проверка техники, в том числе дроны Mavic 3T и квадрокоптеры Parrot Anafi MK3.

«Париж реализовал сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России из Белоруссии», — заявили в материале.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии раскрыли планы Украины по свержению Лукашенко.