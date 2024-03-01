Франция вместо солдат отправит на Украину 100 беспилотников

Ожидается, что дроны будут отправлены на Украину летом. Всего Минобороны Франции заказало у производителя 2000 беспилотников — для собственных нужд и для киевского режима.

Лекорню подчеркнул, что Франция безукоризненно выполнят все свои обещания по снабжению Киева вооружением.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает отправку на Украину военнослужащих из стран ЕС. Идею не поддержали даже верные союзники по НАТО, а премьер-министр Габриэль Атталь вынужден был объяснять, что президент имел в виду не то, что сказал.