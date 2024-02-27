РИА Новости: Макрон допустил отправку войск стран Евросоюза на Украину

Страны НАТО активно обсуждают возможность направления своих войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам лидера Пятой республики, консенсус пока не достигнут в данном вопросе.

«Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут. Но ничего не может быть исключено», — цитирует РИА Новости Макрона.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее мы писали, премьер Чехии Перт Фиала заявил, что республика не собирается отправлять на помощь Украине сови воинские подразделения.