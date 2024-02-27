РИА Новости: Макрон допустил отправку войск стран Евросоюза на Украину
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Страны НАТО активно обсуждают возможность направления своих войск на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По словам лидера Пятой республики, консенсус пока не достигнут в данном вопросе.
«Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут. Но ничего не может быть исключено», — цитирует РИА Новости Макрона.
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее мы писали, премьер Чехии Перт Фиала заявил, что республика не собирается отправлять на помощь Украине сови воинские подразделения.