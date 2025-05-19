ФСБ: под Ставрополем группа подростков готовила нападение на полицейских 9 мая

В Ставропольском крае сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли подготовку террористического акта на праздновании 9 Мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в День Победы группа несовершеннолетних готовила нападение на сотрудников полиции, которые выполняли свои обязанности на торжественных мероприятиях.

По данным ФСБ, в одном из населенных пунктов региона выявили и задержали девять местных жителей — граждан РФ, которые являются приверженцами международной террористической организации.

В результате оперативных мероприятий были задержаны девять местных жителей, включая подростка из Андроповского района, который, по предварительным данным, добровольно присоединился к террористической организации и вовлек в ее деятельность еще восьмерых сверстников и одного родственника.

Все задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о деятельности террористической организации и содействии терроризму. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступной деятельности и возможных связей группировки с террористами.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании шести человек за подготовку нападений на школы.