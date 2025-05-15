ФСБ задержала шесть человек за подготовку нападений на школы

В 81 субъекте РФ ФСБ, действуя совместно с другими силовыми ведомствами, провела серию превентивных операций, направленных на борьбу с пропагандой насилия, массовых убийств и суицидальных настроений среди молодого поколения. Об этом сообщили представители ЦОС ФСБ России.

В ходе мероприятий были задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке вооруженных атак, в том числе на учебные заведения в Москве и Тюмени.

Также, по информации ФСБ, предотвращены насильственные действия в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. У задержанных изъяты компоненты для создания самодельных взрывных устройств, холодное оружие, детальные планы нападений, символика и материалы, пропагандирующие неонацистские и террористические идеи.

Кроме того, была пресечена активность 57 администраторов телеграм-каналов и чатов, распространявших материалы экстремистского и неонацистского характера.

В устройствах связи задержанных обнаружена корреспонденция с кураторами с Украины, содержащая инструкции по осуществлению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.

Также профилактические меры были предприняты в отношении 305 несовершеннолетних, подвергшихся влиянию зарубежных модераторов, продвигающих деструктивные идеи.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в военкомате Новокузнецка.