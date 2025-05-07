ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Херсонской области

Были задержаны трое уроженцев Украины, которые хотели совершить теракт во время митинга, посвященного Дню Победы. Они планировали заминировать танк Т-34, стоящий на постаменте. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности. Трое мужчин были завербованы спецслужбами Украины осенью прошлого года, в результате чего были привлечены к террористической деятельности. Им поручили организовать взрыв памятника танку Т-34 в городе Каховка Херсонской области во время проведения памятного митинга.

«Задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства», — указали журналистам.

У подозреваемых изъяли четыре самодельных взрывных устройства, гранаты и средства для дистанционного подрыва. Правоохранители считают, что эти же люди ранее пытались взорвать автомобиль с российскими военнослужащими. Задержанные уже дали признательные показания и стали активно сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержан иностранец при попытке поджечь городской кафедральный собор. При нем обнаружена канистра с горючим. Поджигатель хотел дестабилизировать работу органов власти.