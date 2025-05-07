Иностранца задержали за попытку поджога собора в Барнауле
ТАСС: иностранец пытался поджечь собор в Барнауле, его задержали
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В Барнауле задержали иностранца, предпринявшего попытку поджога кафедрального собора. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и он помещен под стражу.
По данным ведомства, иностранец 2004 года рождения, преследуя интересы международной террористической организации, попытался поджечь здание кафедрального собора в Барнауле. Для совершения поджога он использовал канистру с дизельным топливом. Целью преступления была дестабилизация работы органов власти.
Завершить задуманное злоумышленнику не удалось, поскольку сотрудники ФСБ России задержали его непосредственно у собора в момент совершения противоправных действий.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и террористическом акте. По решению суда, на время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.
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