ФСБ предотвратила теракт в военкомате Новокузнецка

В Новокузнецке, Кемеровская область, ФСБ задержала подростка, готовившего теракт на территории военкомата. По данным управления ФСБ по региону, юноша планировал осуществить взрыв самодельной бомбы по указанию «Легиона „Свобода России“*, передает ТАСС.

Согласно заявлению, предварительное расследование выявило, что молодой житель области, преследуя корыстные цели, вступил в контакт с представителем террористической группировки для организации теракта посредством подрыва СВУ в военном комиссариате Новокузнецка. Целью злоумышленников была дестабилизация работы государственных органов в Кемеровской области.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Судом принято решение о заключении задержанного под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Херсонской области.

*Организация признана террористической и запрещена в России.