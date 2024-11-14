ФСБ задержала агента военной разведки Украины, который передавал данные об оборонном предприятии в ЦФО

Россиянин работал на украинскую военную разведку и передавал ей информацию о работе одного из предприятий оборонного комплекса. За это он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили представители Центра общественных связей данного ведомства, их слова привел ТАСС.

Работниками ФСБ был задержан 21-летний мужчина. Он по собственной инициативе установил связь с Главным управлением разведки украинского минобороны, и начал выполнять его поручения.

«По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа», — заявили журналистам.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ему грозит внушительный срок лишения свободы.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили подробности попытки украинских спецслужб угнать вертолет с российской территории. Пилоту предложили отравить других членов экипажа, для этого ему передали специальные препараты и инструкции по их использованию.