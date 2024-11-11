ФСБ раскрыла подробности о попытке угона вертолета ВКС

ФСБ России сорвала попытку украинской военной разведки привлечь пилота вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ к угону воздушного судна на территорию Украины. Об этом стало известно из видеообращения пилота, опубликованного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Летчик рассказал, что ему через Telegram предложил сотрудничество некий Сергей, представляющий украинские спецслужбы. Он призвал пилота пересечь линию боевого соприкосновения и угнать российский вертолет.

Представители украинской разведки предоставили пилоту инструкции по отравлению других членов экипажа перед угоном. Отмечается, что российский военнослужащий получил от Сергея ряд препаратов, которые должны были использоваться для осуществления этой операции.

Также в ходе переговоров пилоту предложили перевезти семью. Они должны были переехать за границу и первым делом быть отправлены в Кишинев (Молдавия), откуда потом можно было бы добраться до Украины.

Летчик поделился полученной информацией с членами экипажа, и они приняли решение о совместных действиях.

По данным ЦОС ФСБ России, попытка украинской разведки была своевременно сорвана. Российские контрразведчики смогли выявить места дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины и подразделений ВСУ, после чего нанесли по указанным целям удары.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали командира бригады ВСУ и «Бог артиллерии» Олега Поддубченко.