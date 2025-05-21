В Калужской области ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины

В Калужской области ФСБ задержала гражданина России, подозреваемого в госизмене. По сведениям ЦОС ФСБ, задержанный передавал украинским спецслужбам сведения о позициях ПВО в регионе и изучал принципы управления боевыми дронами.

Согласно информации, опубликованной Центром общественных связей ФСБ России, мужчина, родившийся в 1987 году, с осени 2023 года контактировал с представителем украинской разведки через Telegram.

В ходе переписки он согласился помогать иностранным спецслужбам, собирая и передавая им данные о местоположении российских систем противовоздушной обороны в Калужской области.

При осмотре мобильного телефона задержанного была обнаружена переписка с координатором и участниками запрещенных в РФ террористических группировок, где обсуждались планы диверсий и терактов.

По данным ФСБ, по указанию кураторов он покупал портативные зарядные устройства, сублимированные продукты и энергетические напитки, чтобы оборудовать тайник для украинских диверсантов. Кроме того, установлено, что он изучал материалы по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами.

Сообщается, что задержанный признал свою вину в полном объеме и оказывает содействие следствию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), и он помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Амурской области задержали за попытку госизмены.