Жителя Амурской области задержали за попытку госизмены

По информации, предоставленной УФСБ России по Амурской области, задержан житель региона по подозрению в совершении государственной измены.

Следствие установило, что этот гражданин Амурской области, действуя по указанию украинских спецслужб, планировал участвовать в военных действиях, направленных против Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, он намеревался осуществить диверсию, целью которой был участок Транссибирской железнодорожной магистрали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), а также по статьям, касающимся подготовки к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и подготовке к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, в отношении него проводятся все необходимые следственные мероприятия. Известно, что ранее он уже был судим за подготовку к диверсионным актам и причастность к деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жительницу Донецка по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ.