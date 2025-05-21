ФСБ задержала жительницу Донецка по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала жительницу Донецка по подозрению в государственной измене и участии в противоправной деятельности, направленной на поддержку украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по ДНР.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемая неоднократно переводила деньги на электронные карты, предназначенные для финансирования украинских боевиков. По предварительным данным, женщина осуществляла переводы денежных средств через различные электронные платформы.

Задержанная, которая ранее позиционировала себя как украинская патриотка, сейчас дает признательные показания. Она заявила, что сожалеет о содеянном.

Следственным управлением Управления ФСБ по России возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). В рамках расследования проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности задержанной.

Ранее ФСБ раскрыла подготовку терактов под Ставрополем, где группа подростков создала террористическую ячейку для совершения провокаций в День Победы.