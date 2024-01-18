Фура и легковушка столкнулись на трассе в Орехово-Зуево, есть пострадавшие

Работники «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП в Орехово-Зуево. Там столкнулись фура и легковой автомобиль, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла на двести тринадцатом километре трассы А-108. По словам очевидцев, водитель большегруза самостоятельно смог выбраться из поврежденной машины, а водителю легковушки понадобилась помощь спасателей, рассказал начальник части Денис Носов.

Работники «Мособлпожспаса» закрепили 24-летнего мужчину на носилках и транспортировали в карету скорой помощи.

«С подозрением на травмы различной степени тяжести молодого человека доставили в центральную городскую больницу города Орехово-Зуево», — уточнил Носов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП с легковушкой и фурой в Клину.