Грузовик и легковушка столкнулись в Клину, пострадал один человек

Работники 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП в Клину. Там столкнулись легковая машина и грузовик.

Как рассказал замначальника части Юрий Терентьев, слова которого приводит пресс-служба «Мособлпожспаса», авария произошла накануне днем на пересечении Литейной улицы и Ленинградского шоссе.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легковушки. Спасатели аккуратно транспортировали 57-летнего мужчину в автомобиль скорой помощи.

«С подозрением на повреждение органов брюшной полости и сотрясение головного мозга пострадавшего доставили в больницу. Водитель большегруза не пострадал», — уточнил Терентьев.

Работники «Мособлпожспаса» призвали водителей быть более внимательными за рулем, особенно в условиях снегопада.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вытащили мужчину с инвалидностью из улетевшей в кювет машины.