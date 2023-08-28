«Газ закончился при всплытии»: раскрыты возможные детали пропажи туристки-дайвера в Египте

В Египте пропала мать четверых детей из Петербурга во время занятий дайвингом. Об этом сообщил SHOT .

Инцидент, как уточняют СМИ, произошел у острова Гифтун, что южнее Хургады. Погружение проходило под присмотром профессионалов. По информации гидов, пропавшая вместе с супругом превысила разрешенную глубину погружения, они опустились на 110 метров.

После этого мужчине стало плохо, он решил подняться на поверхность, а его супруга продолжила погружение, но затем пропала. Началась поисковая операция.

Эксперты сферы дайвинга единогласно утверждают, что по данным, находящимся в открытом доступе, трудно однозначно утверждать, как долго россиянка могла находиться под водой и какова вероятность того, что она все-таки жива.

«Зависит от глубины и запаса газа. В среднем, человек потребляет 18-25 литров газа в минуту. В стрессе потребление возрастает до 45-60 литров в минуту. Стандартный баллон в Египте для погружения — это 11,2 литра при давлении 200-220 атмосфер. Это примерно 2200-2400 литров газа», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технический дайвер Алексей Власов.

При этом, по его словам, с увеличением глубины расход газа растет из-за роста давления. Если дайвер потреблял на поверхности 20 литров, то на глубине в 10 метров будет потреблять 40 литров, на 30 метрах — 60 и так далее.

Власов добавил, что, не зная ничего о том, сколько у супружеской пары было баллонов, можно только догадываться, как долго петербурженка могла оставаться с запасом газа.

«Если это была стандартная рекреационная конфигурация с одним баллоном, она скорее всего упала до 110 метров, а газ у нее закончился где-то на 70 метрах при всплытии. Может быть, на 45. Но это не более, чем догадки. Одного баллона недостаточно, чтобы погрузиться на 110 метров просто по запасу газа», — подытожил собеседник.

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