«Благо акул не водится»: женщина-дайвер рассказала о пропаже туриста в открытом океане

В неприятности на воде можно попасть не только в наших широтах, но и в тропических. Профессиональный водолаз-спасатель Мария Агафонова рассказала, как ей пришлось спасать туристов на Мальдивах.

Девушка водила на дайвинг группы туристов. Один раз инструкторы обнаружили пропажу человека после погружения. Мужчины не было среди тех, кто поднялся на судно из воды.

«На самом деле это очень страшно, и репутация фирмы в таких случаях страдает, хотя туристы и подписывают специальные бумаги, что ответственны сами за себя», — вспоминает дайвер в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спасатели достали бумажные карты, разделили все окрестности на квадраты и начали прочесывать каждый из них. К счастью, вскоре незадачливый турист был обнаружен по вспышке фотоаппарата среди волн.

«Оказалось, что у него на глубине заболели уши, и он просто всплыл на поверхность, никого не предупреждая. Болтался в спасательном жилете в воде, радостно щелкал фотоаппаратом, постепенно смещаясь в открытый океан. Мужчина даже не понял, что он потерялся. Благо акул в тех краях не водится», — улыбается Мария.

В другой раз турист, наоборот, слишком паниковал и стал кричать. По словам собеседницы, такое нередко случается в дайвинге. Туриста пришлось срочно поднимать из воды. Так, один из коллег Марии схватил спасательный круг и кинул его паникеру.

«У нас есть такая шутка: ни в коем случае не надо попадать кругом в голову. И вот представьте себе: в полном соответствии с этой байкой коллега попадает туристу кругом в голову и вырубает его. То есть человек просто потерял сознание», — рассказывает собеседница.

Инструкторы попрыгали в воду и начали поднимать бедолагу на борт. В конце концов турист пришел в себя.

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