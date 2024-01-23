Генсек НАТО не увидел угрозы альянсу со стороны России

РФ в данный момент никоим образом не угрожает Северо-Атлантическому военному блоку. Это признал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь этой организации. Его слова привел ТАСС .

Генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил журналистам, что эта организация очень внимательно следит за всеми шагами, которые предпринимает Москва после начала специальной операции. При этом никакие ее действия не выглядят как угроза.

«Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает», - указал он.

Столтенберг добавил, что перед НАТО стоит две задачи. Одна из них – оказать помощь Украине. Вторая же – не ввязаться в прямую войну с Россией. Он также подтвердил, что уже на этой недели альянс начнет крупные военные учения, в которых будет участвовать почти сто тысяч военнослужащих.

Ранее очередные слова Столтенберга приняли за признак скорой заморозки украинского конфликта. Его признание о том, что Россия подготовила солидную оборонительную линию, может свидетельствовать о том, что он подает знак Западу о возможной приостановке боевых действий.