Выяснилось, что последует за признанием Столтенберга об укреплении российской обороны

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о российской линии обороны говорят о скорой заморозке конфликта на Украине, заявил политолог Марат Хамидуллин. Он считает, что слова генсека альянса намекают на склонение Киева к переговорам.

Напомним, Столтенберг в интервью германскому агентству DPA признал, что Россия создала очень хорошо укрепленную линию обороны, которую сложно преодолеть.

«Склонение к заморозке идет уже давно и началось с момента, когда стало ясно, что контрнаступление провалилось. Западные избиратели не просто устали отправлять налоги в никуда, но и начали задавать вопросы политикам», — поделился своим мнением Хамидуллин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт назвал заявление Йенса Столтенберга публичным сигналом Украине и западным элитам о том, что конфликт движется к заморозке. Исходя из сдержанной риторики генсека следует, что НАТО вряд ли планирует увеличивать поддержку, подчеркнул собеседник.

«Однако важно понимать, что Столтенберг просто публичный спикер и, как правило, за его заявлениями не следует никаких действий. Все решается в США, поэтому расслабляться рано. Тем не менее показательно, что еще год назад такие заявления вызвали бы удивление, а сейчас мы слышим их все чаще», — заключил политолог.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что ситуация на украинском фронте может стать еще хуже.