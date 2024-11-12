Гладков: «Барс» не борется с БПЛА у Шебекино из-за своей неготовности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил причины, по которым отряд «Барс-Белгород» не сбивает беспилотники над Шебекино. По его словам, это подразделение пока не готово к выполнению такой задачи. Он ответил на данный вопрос во время прямой линии.

Главу региона спросили, почему «Барс-Белгород» до сих пор не приступил к перехвату украинских дронов, которые наносят удары по Шебекино. Гладков пояснил, что у данного подразделения есть специальная часть, которая будет заниматься именно перехватом БПЛА, но оно пока не готово для активных действий.

«Есть подразделение, которое будет заниматься беспилотниками, но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу», — указал он.

Губернатор добавил, что целью «Барса» является охрана важных объектов, и оно не предназначено для противостояния противнику в первой линии. А сам перехват БПЛА связан с риском того, что при их нейтрализации рядом с жилыми объектами будут жертвы среди гражданского населения. Боевая часть беспилотника взрывается и причиняет ущерб зданиям.

ВСУ регулярно атакуют Шебекино своими беспилотными летательными аппаратами. Так очередной налет был устроен 3 ноября, в его результате пострадало несколько задний, но, к счастью, обошлось без погибших и раненых.