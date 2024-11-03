ВСУ устроили новую атаку дронами на Курскую область: есть пострадавшие

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы устроили очередную атаку дронами в регионе. Целью противника стала слобода Белая, там пострадали люди.

БПЛА запустили в Беловский район области. Дроны атаковали территорию слободы Белой, три человека в итоге получили ранения разной степени тяжести. Сначала им оказали помощь на месте, а после приезда скорой госпитализировали в Курскую областную больницу.

Также глава региона сообщил, что атака ВСУ повредила магазин и пять легковых автомобилей граждан. О разрушениях жилых построек уточнений нет.

Отметим, что 3 ноября ВСУ также устроили атаку на Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что нападение произошло на город Шебекино, поселок Октябрьский и село Тишанка. Там никто не пострадал, но повреждения получили некоторые здания.

Ранее сообщалось, что ПВО ВСУ РФ уничтожила 16 украинских беспилотников над Ростовской областью.