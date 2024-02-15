Глава СК поручил доложить о ходе дела о нападении бультерьера на ребенка и его няню в Подмосковье

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении бультерьера на четырехлетнюю девочку и ее няню в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Ребенок гулял в сопровождении няни на детской площадке, рядом мужчина выгуливал пса без намордника и поводка. Собака напала на девочку, причинив ей различные травмы. Бультерьера отогнала няня, женщину после этого госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, однако, как указали в центральном аппарате СК, заместитель прокурора в Одинцово отменяла постановление о возбуждении дела, не принимая доводы следствия.

В настоящее время следователи возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Шатуре бездомный пес напал на женщину и ее восьмимесячную внучку.