Вслед за приостановкой поставок вооружений из США на Украину было временно прекращено сотрудничество и между разведывательными службами двух стран. Украинская сторона больше не получает никаких разведывательных данных от Америки, утверждает Рэтклифф. Это сделано для того, чтобы добиться от Киева должной ответственности за установление мира.

Ранее пресса сообщила, что США запретили властям Великобритании делиться с Украиной любыми разведданными, полученными от Вашингтона. Британские спецслужбы и военные структуры получили четкое и прямое указание. Это касается таких организаций, как разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании, разведывательные агентства и Центр правительственной связи страны.