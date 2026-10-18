Губернатор Ленобласти сообщил о падении обломков БПЛА на жилые дома

В Ленинградской области обломки беспилотных летательных аппаратов упали на жилые здания. Частный дом оказался под ударом обломков в районе Кировска, а многоквартирный — во Всеволожске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области продолжается отражение масштабной атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, к настоящему моменту сбиты 95 БПЛА.

Обломки беспилотников упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске. На местах происшествий работают экстренные службы. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, в отдельных районах Ленинградской области наблюдаются кратковременные перебои с электроснабжением. По информации властей, они связаны с падением обломков сбитых беспилотников на линии электропередачи.

Информация о последствиях атаки уточняется.

До этого сообщалось, что в ЦБ объяснили, какие поврежденные купюры можно обменять на новые.