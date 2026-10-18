В ЦБ объяснили, какие поврежденные купюры можно обменять на новые

Банкноты с посторонними надписями, рисунками, заметными загрязнениями и серьезными повреждениями могут признать ветхими и заменить на годные. Об этом РИА Новости сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

По правилам регулятора, достаточно хотя бы одного установленного признака повреждения, чтобы купюру отнесли к категории ветхих. Например, основанием может стать загрязнение лицевой или оборотной стороны, из-за которого яркость изображения снизилась на 8% и более. К таким банкнотам также относят деньги с надписями длиной от двух символов, рисунками и частично утраченным красочным слоем из-за потертости или обесцвечивания.

Для некоторых повреждений предусмотрены конкретные размеры. Купюру признают ветхой, если на ней есть контрастное пятно диаметром от 5 миллиметров, разрыв края длиной не менее 7 миллиметров или сквозное отверстие либо прокол размером от 4 миллиметров.

Основанием для замены может стать и утрата части банкноты. В частности, речь идет об оторванном углу площадью от 32 квадратных миллиметров или поврежденном крае, из-за которого длина либо ширина купюры уменьшилась минимум на 5 миллиметров.

Ветхими также считаются банкноты, которые порвались, а затем были склеены клейкой лентой. При обработке такие деньги изымают и заменяют банкнотами, пригодными для дальнейшего обращения, пояснили в управлении ЦБ.

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