Губернатор Подмосковья сообщил о трех сбитых в области беспилотниках

Средства ПВО перехватили 14 марта в Подмосковье три украинских дрона. Два из них нейтрализовали над Балашихой и еще один в Ленинском городском округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Андрей Воробьев, руководитель Московской области.

По утверждению губернатора, атака противника на Подмосковье была успешно отражена. Два дрона было сбито над Балашихой. Один из них рухнул на улице Свободы, которая находится в микрорайоне Железнодорожный. Второй упал на строительную площадку в микрорайоне Измайлово.

«Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает», — указал Воробьев.

По имеющейся информации, от обломков дронов никто не пострадал. Сейчас в тех местах, где упали БПЛА, работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что для атаки на Москву и область украинская армия использовала самодельные беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным, дроны были сконструированы из компонентов, взятых от разных моделей.