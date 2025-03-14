ВСУ применили самодельные дроны в атаке на Москву и область

Для атаки на Москву и область украинская армия использовала самодельные беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным, полученным экспертами после изучения обломков БПЛА, дроны были сконструированы из компонентов, взятых от разных моделей, сообщил телеграм-канал SHOT.

Губернатор Калужской области сообщил, что один из беспилотников был ликвидирован на подступах к Обнинску. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщил телеграм-канал Baza, фрагменты сбитого беспилотника упали и на заброшенный дом, расположенный на улице Лестева в Москве. Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково временно перестал принимать и выпускать в небо самолеты.