Губернатор Руденя объявил частичную эвакуацию в Торопце после атаки украинского дрона

Российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать массовую атаку украинских беспилотников по городу Торопец Тверской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

По информации властей региона, в городе объявлена частичная эвакуация местного населения в целях обеспечения безопасности.

«Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — сообщили власти Тверской области.

Ранее мы сообщали, что в городе Торопец Тверской области после падения обломков сбитого украинского боевого дрона произошел сильный взрыв и начался пожар. Перед этим в небе местные жители слышали характерный звук БПЛА и последовавший затем хлопок.