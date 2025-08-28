Хирурги ВДВ извлекли смертельный осколок из груди бойца СВО
Военные медики из Уссурийского подразделения ВДВ провели сложнейшую операцию, успешно извлекши осколок, который застрял в опасной близости от сердца участника СВО на территории Украины. Информация об этом случае появилась в официальном телеграм-канале российского Министерства обороны.
В другом аналогичном случае врачи спасли еще одного российского солдата: извлекли осколок, прошедший вдоль ребер и застрявший в мягких тканях. Процедура по удалению инородного тела также была выполнена в кратчайшие сроки.
В сообщении уточняется, что у одного из военнослужащих хирургам удалось извлечь достаточно крупный осколок: около 20 см в длину и 3 см в ширину.
