Житель Екатеринбурга выжил после падения на него тракторного ковша

В Екатеринбурге мужчина чудом выжил после того, как на него рухнул ковш трактора, весивший тонну, и пережил семиминутную остановку сердца. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области, его спасли врачи городской больницы № 24.

Согласно информации, предоставленной медиками, пострадавший был доставлен в приемный покой в критическом состоянии. Обследование выявило у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, повреждение правого легкого, гемопневмоторакс с обеих сторон (скопление крови и воздуха в плевральной области), контузию сердца, разрыв печени и перелом позвонка в шейном отделе.

Во время транспортировки в медицинское учреждение у пациента произошла остановка сердца, длившаяся семь минут. Благодаря оперативным реанимационным мерам врачам удалось восстановить сердечную деятельность.

В больнице пострадавшему была проведена неотложная операция и переливание значительного объема крови, около пяти литров. Кроме того, он провел 40 дней, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что врачи спасли пациента с крайне высокой частотой ударов сердца.