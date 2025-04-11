Хуситы вновь атаковали американский авианосец в Красном море

По авианосцу Harry Truman ВМФ Соединенных Штатов, который находится в акватории в Красном море, был нанесен очередной удар силами движения «Ансар Алла». Об этом в телеграм-канале сообщил представитель этого движения Яхья Сариа.

По утверждению Сариа, по американскому кораблю были выпущены несколько беспилотников и крылатых ракет.

«Совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против нашей страны и их преступлений против нашего народа», — указал он.

По его словам, акция была призвана показать, что американской армии не удалось повлиять на военный потенциал Йемена и что хуситы все еще имеют достаточно сил для атаки кораблей США.

Ранее сообщалось, что удары по этому же авианосцу были нанесены дважды на протяжении одних суток. Это якобы позволило сорвать запланированные удары американских сил по Йемену. Операция по атаке на корабли США длилась несколько часов.