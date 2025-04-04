Хуситы атаковали авианосец США и сорвали удары по Йемену

Хуситы второй раз за сутки нанесли удар по авианосцу США Harry Truman в Красном море, заявили в Вооруженных силах Йемена. Об этом пишет РИА Новости.

Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о второй за сутки атаке на авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в Красном море.

По словам представителя хуситов Яхьи Сарии, военные использовали крылатые ракеты и беспилотники, что позволило сорвать запланированные удары американских сил по Йемену. Операция длилась несколько часов.

Ранее США неоднократно наносили удары по позициям хуситов, обвиняя их в нападениях на гражданские и военные суда в регионе. В ответ йеменские силы активизировали атаки на американские и союзные корабли.

Официальных комментариев от Пентагона по поводу заявления хуситов пока не поступало.

Ранее эксперт объяснил, почему конфликт США с хуситами выгоден нефтяникам РФ.