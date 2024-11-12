Хуситы заявили об атаке на авианосец и эсминцы ВМС США

Три американских боевых корабля были атакованы хуситами. Такие данные привел Яхья Сариа, официальный военный представитель данной радикальной организации. Он написал об этом в телеграм-канале.

По его утверждению, авианосец Соединенных Штатов был атакован в Аравийском море, а два эсминца — в акватории Красного моря.

«Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», — указал он.

Сария заявил, что атаки длились восемь часов, в их результате нападение американцев на территорию Йемена было сорвано.

Ранее сообщалось об ударе по американской военной базе в Сирии, которая находится на нефтяном месторождении Аль-Омар. В нем приняли участие шесть беспилотников, и как минимум часть из них попали в назначенные им объекты. До этого нападение было совершено на радар на той же базе. Сами военные США не приводят никаких данных о последствиях этих атак.