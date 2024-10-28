Беспилотники ударили по американской военной базе в Сирии

Не меньше шести беспилотников за два дня атаковали американскую военную базу на нефтяном месторождении Аль-Омар, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный осведомленный источник.

База США расположилась в районе города Дейр-эз-Зор — самого крупного и стратегического важного города на востоке Сирии. Накануне, по данным источника, ее атаковали два беспилотника. Вечером, 28 октября, стало известно о новом ударе БПЛА. Судя по словам собеседника, отразить нападение не удалось.

«Четыре беспилотника атаковали американскую базу с северо-восточной стороны. Они были нацелены на объекты внутри базы и попали непосредственно по этим объектам», — сказал источник агентства.

Иранское издание IRNA отмечало, что организаторы атаки накануне ударили по военному радару на базе. Однако американская сторона не раскрывает последствий.

Напомним, что в Сирии у США 28 военных объектов. В их число входит 24 базы и четыре пункта присутствия. Регулярно они подвергаются атакам со стороны разных вооруженных террористических группировок, против которых в 2014-м с военной операцией выступили штаты.

Ранее сообщалось, что хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской военной базе.