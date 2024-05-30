Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в пяти округах Подмосковья

Поврежденные искусственные неровности были отремонтированы на дорожных участках в пяти муниципальных образованиях Подмосковья, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора провели работы в Жуковском, Наро-Фоминске, Долгопрудном, Павловском Посаде и Ступино.

В Жуковском отремонтировали объект на Праволинейной улице, в Наро-Фоминске — на улице Володарского, в Долгопрудном — в Лихачевском проезде, в Павловском Посаде — в селе Рахманова, в Ступино — в селе Старая Ситня.

Цель установки искусственных неровностей — принудительное снижение скорости движения автомобилей на участке. Такие объекты устанавливают возле социальных объектов, а также на участках, где часто фиксируется превышение скорости.