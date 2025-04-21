Основанием для объявления перемирия послужили гуманитарные соображения, связанные с празднованием одного из ключевых христианских праздников. Российским военнослужащим, тем не менее была поставлена задача сохранять готовность к ответным действиям в случае провокаций со стороны украинских вооруженных формирований.

По данным Министерства обороны РФ, за период действия перемирия украинские подразделения совершили 900 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов и различных боеприпасов, в том числе на приграничные территории России. Кроме того, российские позиции подверглись 444 обстрелам из артиллерийских орудий и минометов со стороны противника.

Приблизительно в час ночи по московскому времени телеграм-канал «Осведомитель» сообщил о первом ударе по территории Украины после завершения режима прекращения огня.

Авиация ВКС РФ нанесла удары в Сумской и Харьковской областях. Объекты в Константиновке, Краматорске и Иванполье также подверглись авиационным атакам.

Как пишет телеграм-канал «Военный обозреватель», позднее российские вооруженные силы осуществили массированный комбинированный удар по целям на украинской территории.

В атаке были задействованы баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Взрывы зафиксированы в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее политолог Рогов пояснил значение объявленного Путиным пасхального перемирия.