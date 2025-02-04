Из мурманского дома-интернета госпитализировали более 30 постояльцев с инфекцией

В доме-интернате в Мурманске зарегистрировали случай массового заражения кишечной инфекцией, из-за чего 33 постояльца пришлось госпитализировать, сообщило РИА Новости со ссылкой на областное министерство здравоохранения.

На данный момент все пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь. В ведомстве подчеркнули, что коечный фонд и запас лекарств в лечебном учреждении являются достаточными для обеспечения нужд заболевших.

Кроме того, сообщили в минздраве, в целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные обследования. В доме-интернате уже приняли меры по устранению и недопущению распространения заболевания. Всех людей, контактировавших с заболевшими, изолировали. Также в интернате организовали ежедневное медицинское наблюдение за состоянием здоровья постояльцев и персонала.

Отдельно в ведомстве добавили, что в доме-интернате провели генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений. В связи со вспышкой инфекции с 4 по 10 февраля там ввели запрет на посещения и передачу продуктов.

Ранее SHOT сообщил, что в сэндвичах популярной сети быстрого питания Subway нашли кишечную палочку.