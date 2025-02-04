В сэндвичах популярной сети быстрого питания Subway нашли кишечную палочку

В продукции сети быстрого питания Subway обнаружили ряд нарушений, среди которых кишечная палочка в сэндвичах является не самой страшной проблемой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По утверждению авторов микроблога, в Subway была проведена санитарная проверка, которая выявила многочисленные нарушения. Их обнаружили сразу в нескольких заведениях сети в Москве.

«Кишечную палочку обнаружили в блюде одной известной сети быстрого питания. Там же — опарыши в салате, тараканы на кухне и гнилые продукты», — указал микроблог.

Грязь на кухне и истекший срок годности у компонентов для приготовления блюд — все это грозит отравлениями потенциальным клиентам. У многих сотрудников были найдены поддельные медицинские книжки, а часть из них вообще являются несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Пермском крае достигло цифры в 73 человека. 66 из них пришлось госпитализировать, в это число вошли 24 ребенка. ЧП произошло в Кунгуре, в кафе Shaurma-kosmos. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и задержал владельца этого заведения.