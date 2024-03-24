Украина близится к неизбежному поражению, что станет причиной для потери позиций Соединенными Штатами в качестве мировой державы. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Al Binaa в своем материале.

Авторы отметили, что поражение Киева будет одновременно означать проигрыш Штатов в противостоянии РФ. Они указали на то, что Европа в данный момент с ужасом осознает тот факт, что США не способны защитить регион и противостоять новым вызовам. Такая же ситуация, по мнению издания, настигла и ближневосточный регион, который двинулся навстречу примирению с Ираном. По мнению журналистов, вскоре европейский регион также начнет двигаться по направлению к России.

В результате, это приведет к потере авторитета Штатов в сфере внешней политики, считают авторы.