Израильские спецслужбы сорвали крупный теракт на западном берегу реки Иордан
Ynet: спецслужбы Израиля предотвратили теракт с использованием мощной бомбы
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Израильские спецслужбы сорвали террористическую атаку на западном берегу реки Иордан, предотвратив использование бомбы весом 100 кг. Информацию предоставила Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК), сообщил портал Ynet.
В прошлом месяце ШАБАК совместно с силами безопасности ликвидировали террористическую группу в окрестностях Кабатии недалеко от Дженина. Участники ячейки, планировавшие масштабные теракты, были задержаны.
По информации новостного ресурса, боевики завладели мощным взрывным устройством весом 100 кг, которое они намеревались применить против военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее сообщалось, что пятеро россиян обвиняются в попытке организации теракта в Подмосковье.