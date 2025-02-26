Израильские спецслужбы сорвали крупный теракт на западном берегу реки Иордан

В прошлом месяце ШАБАК совместно с силами безопасности ликвидировали террористическую группу в окрестностях Кабатии недалеко от Дженина. Участники ячейки, планировавшие масштабные теракты, были задержаны.

По информации новостного ресурса, боевики завладели мощным взрывным устройством весом 100 кг, которое они намеревались применить против военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее сообщалось, что пятеро россиян обвиняются в попытке организации теракта в Подмосковье.