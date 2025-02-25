ТАСС: пятеро россиян обвиняются в попытке организации теракта в Подмосковье

Пятеро молодых людей, включая одного несовершеннолетнего, были задержаны и отправлены в СИЗО по подозрению в планировании террористического акта на территории воинской части в подмосковной Балашихе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стало известно, что в отношении граждан России возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ. Их обвиняют в подготовке к террористическому акту. Дело уже рассматривается в 2-м Западном окружном военном суде.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые получали указания через мессенджер Telegram от лиц, находящихся на территории Украины. Эти лица, по предварительным сведениям, могут быть связаны с СБУ.

«Пятеро граждан России, один из которых является несовершеннолетним, планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе, вырыв подкоп под оградой. Там они хотели поджечь имеющуюся военную технику. В настоящее время они арестованы», — заявили правоохранители.

Также в материалах дела есть информация о поджоге служебного автомобиля, в котором находились емкости с кислородом, используемым в медицинских целях.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в причастности к поджогам электричек в Подмосковье. Оба фигуранта должны были получить вознаграждение в размере более 150 тыс. руб. Сначала преступники подожгли поезд в Лобне, а затем — состав в Дмитрове.